ОСТАННІ НОВИНИ

Російське командування приховує причини загибелі мобілізованих, – СБУ

Ольга Денисяка

|

Російське командування приховує причини загибелі мобілізованих перед новою хвилею мобілізації, щоб запобігти бунтам в армії. Про це свідчить нове перехоплення СБУ.

Жінка розповідає чоловікові, який воює на Донецькому напрямку, що мобілізовані повертаються додому у домовинах. І найбільше дивує родичів офіційна причина загибелі.

«Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке. У нас в Сибири уже вообще до хр*на, чуть ли не каждый день пишут. Пишут, что самое интересное (про причину загибелі – прим.): «Уснул и не проснулся»… Не то, чтобы там где-то на учениях, либо где-то там в боевых действиях» – бідкається жіночка.


Чоловік вважає, що таким чином командування намагається мінімізувати суспільну паніку перед новою хвилею мобілізації, яку на росії планують провести в грудні.  Мовляв, «новобранці» і так деморалізовані. Частина з них калічать себе і не доїжджають до війни.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал