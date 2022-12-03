Російське командування приховує причини загибелі мобілізованих, – СБУ

Російське командування приховує причини загибелі мобілізованих перед новою хвилею мобілізації, щоб запобігти бунтам в армії. Про це свідчить нове перехоплення СБУ.

Жінка розповідає чоловікові, який воює на Донецькому напрямку, що мобілізовані повертаються додому у домовинах. І найбільше дивує родичів офіційна причина загибелі.

«Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке. У нас в Сибири уже вообще до хр*на, чуть ли не каждый день пишут. Пишут, что самое интересное (про причину загибелі – прим.): «Уснул и не проснулся»… Не то, чтобы там где-то на учениях, либо где-то там в боевых действиях» – бідкається жіночка.



Чоловік вважає, що таким чином командування намагається мінімізувати суспільну паніку перед новою хвилею мобілізації, яку на росії планують провести в грудні. Мовляв, «новобранці» і так деморалізовані. Частина з них калічать себе і не доїжджають до війни.

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