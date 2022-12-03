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90% населення світу має імунітет до Covid-19, – ВООЗ

Ольга Денисяка

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За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, щонайменше у 90% населення планети вже сформувався імунітет до COVID-19. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Ґебреїсус, Polskie Radio.

«За оцінками ВООЗ, принаймні 90% населення світу зараз має певну форму імунітету до вірусу SARS-CoV-2 чи то через попередню інфекцію, чи через вакцинацію», заявив Тедрос Аданом Ґебреїсус.

Однак, за його словами, зниження пильності “залишає двері відчиненими для появи нового варіанту, який, ймовірно, пошириться і витіснить варіант Omicron, який зараз домінує».

«Вразливі місця в епіднагляді, тестуванні, секвенуванні та вакцинації продовжують створювати ідеальні умови для появи тривожного нового варіанту, який потенційно може спричинити значну смертність», –попередив гендиректор ВООЗ.

Загалом у світі зараз зареєстровано 640 мільйонів інфікованих, 6,6 мільйона людей померли. Однак, за даними ВООЗ, дані не є повними, і реальна кількість заражень і смертей може бути набагато більшою.  

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