Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці Panzerhaubitze 2000, які були пошкоджені під час бойових дій. Про це в Твіттері повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Разом з відремонтованими гаубицями в Україну передали боєприпаси.
«Ще дві гаубиці PzH2000 відремонтовано та доставлено в Україну. Разом з боєприпасами», – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, Литва раніше заявила, що відремонтує для Збройних Сил України 12 пошкоджених гаубиць PzH 2000.
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Ольга Денисяка