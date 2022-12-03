Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці Panzerhaubitze 2000, які були пошкоджені під час бойових дій. Про це в Твіттері повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Разом з відремонтованими гаубицями в Україну передали боєприпаси.

«Ще дві гаубиці PzH2000 відремонтовано та доставлено в Україну. Разом з боєприпасами», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Литва раніше заявила, що відремонтує для Збройних Сил України 12 пошкоджених гаубиць PzH 2000.

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