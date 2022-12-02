Українцям спишуть кредити за житло та автівки, які були знищені через війну

Верховна Рада у четвер, 1 грудня, ухвалила в цілому законопроєкт №7441-1 про списання кредитів на житло та авто, яке було пошкоджено або зруйновано під час війни. Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

«За» відповідний проєкт закону проголосували 265 народних депутатів.

Документ передбачає, зокрема, призупинення виплат фізичних осіб-позичальників по кредитах на рухоме та нерухоме майно яке:

опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій

пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій.

У разі наявності підтверджуючих документів позичальники можуть отримати у кредитора призупинення платежів по кредиту.

Також передбачається списання кредиту на житло, якщо:

нерухомість була знищена внаслідок війни.

воно було єдиним місцем проживання сім’ї позичальника;

станом на 23 лютого відсутня прострочена заборгованість за таким договором;

метою отримання кредиту згідно договору є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.

У такому випадку кредитор отримує право на компенсацію громадянам України за майно знищене внаслідок збройної агресії Росії. Розмір компенсації не може перевищувати основної суми кредиту позичальника.

Інші збитки, наприклад неотримані проценти, є упущеною вигодою та можуть бути відшкодовані відповідно до законодавства за рахунок держави-агресора.

Щодо позик на автомобілі, то анулювання заборгованості можливе:

якщо авто було знищене через війну та на 23 лютого було єдиним авто в сім’ї позичальника;

на 23 лютого 2022 року заборгованість за таким договором не була прострочена на більше ніж 7 днів;

Умови прощення кредитів: предмет забезпечення за таким договором знищено внаслідок бойових дій, загальна площа якого не перевищує для квартири – 140 кв м, для житлового будинку – 250 кв м, та яке є єдиним місцем проживання сім’ї позичальника, або знищений єдиний автомобіль, робочий об’єм двигуна якого не перевищує 2500 сантиметрів.

Позичальник разом із заявою зобов’язаний подати одночасно підтвердні документи, що доводять відповідність нерухомого майна або автомобіля усім умовам, визначеним у цьому пункті. Кредитор здійснює прощення всієї заборгованості за договором про споживчий кредит протягом десяти робочих днів з дня отримання заяви та повного пакета підтвердних документів. Після цього кредитор набуває право на отримання компенсації від держави відповідно до закону.

Заявки на списання кредитів можна подавати у період дії в Україні воєнного стану та 3 місяці після дня його припинення.

Обов’язок сплати позичальником грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит поновлюється з дня отримання позичальником відповідно до закону компенсації від держави за пошкоджене або знищене майно внаслідок бойових дій.

Законопроєкт також встановлює, що кредитор після отримання від позичальника заяви про призупинення сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит, не має права здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості, у тому числі через колекторські компанії. Аналогічна процедура пропонується для осіб, які придбали новозбудоване нерухоме майно.

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