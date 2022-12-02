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У Львові виступить гурт KAZKA 

Омелян Шевчук

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У Львові в суботу, 17 грудня, у нічному клубі “Малевич” виступить гурт «KAZKA». Про це повідомили організатори концерту VINIL Concert agency

Початок заходу о 19:00 год

На концерті звучатимуть знакові хіти гурту та їхні меседжі про сильну та дивовижну Україну. 

«KAZKA — амбасадор сучасної української музики у світі, лідер радіоефірів. Гурт, чиї пісні прослухали в Інтернеті понад мільярд разів. Шоу-програма, від якої в захваті увесь світ! Нереальний емоційний заряд! На сцені звучать живі духові інстументи, гітара та барабанний драйв, шарму додають народні співи на сучасний лад від дівчат-хористок. Унікальний, оксамитовий голос солістки, Олександри Заріцької, зачаровує та потрапляє в саме серце. Не пропустіть цей чудовий концерт у Львові», — запрошують організатори VINIL Concert agency

Головний меседж гурту – #IAMUKRAINE. Це не просто слоган, а й основа філософії гурту KAZKA. Гурт має намір не лише ділитися творчістю, а й розповідати світу про Україну як у контексті музики, так і у контексті реалій.

Команда KAZKA закликає всіх небайдужих ставити хештег #IAMUKRAINE, аби якнайбільше людей могли дізнатися про нашу країну та підтримати її у цей складний період.

Квитки тут: concert.ua/kazka-lviv

Довідково 

KAZKA існує з 2007 року, виконує поп з елементами електро-фолку. До складу входять вокалістка Саша, сопілкар Дмитро та мультиінструменталіст Нікіта. 

«Гурт року» в Україні 2021 за версією музичної премї YUNA. «Гурт року» за версією музичної премії M1 Music Awards. 

Трек групи «Плакала» увійшов у ТОП 100 найпопулярніших пісень на планеті Земля!  Перший український гурт, що потрапив до GLOBAL SHAZAM, став рекордсменом серед вітчизняних артистів – більше ніж 500 млн переглядів на YOUTUBE та більше 1 млрд стрімів. 

KAZKA встигла відвідати чимало куточків світу – від Канн до Нью-Йорка. Виступала як спеціальний гість та представляла Україну на Каннському кінофестивалі та найбільших міжнародних фестивалях, таких як SXSW (Техас, США) та на головній сцені Sziget (Будапешт, Угорщина).

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