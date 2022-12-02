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Рашисти знову обстріляли житлові будинки на Харківщині

Андрій Котенський

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Російські війська ракетами типу С-300 знову обстріляли житлові райони Харківської області. Одна із ракет влучила у багатоповерхівку в селі Клугино-Башкирівка поблизу Чугуєва, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, 1 грудня близько 23:30 російські військові нанесли ракетний удар по поблизу Чугуєва. Ворожа ракета влучила у дах п’ятиповерхівки в селі Клугино-Башкирівка. Внаслідок ракетного удару зруйновано 4-ий та 5-ий поверхи будинку. Поранення отримали дві жінки.

За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто ракетами типу С-300 з Бєлгородської області РФ. Правоохоронці розпочали розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Окрім того у с. Караїчне Чугуївського району внаслідок обстрілу ЗС РФ зруйновано житловий будинок. Під постійним ворожим вогнем також залишається прикордонне з РФ м. Вовчанськ.

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Куп’янський район. У Куп’янську — пошкоджено адміністративну будівлю.

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