Затримано угрупування, яке катувало людей і «віджимало» бізнес на території двох держав

Правоохоронці провели міждержавну спецоперацію для викриття організованого злочинного угруповання, що катувало людей та відбирало їх бізнес на території України та Молдови, повідомляє поліція Київщини.

Зловмисники мали корупційні зв’язки в органах влади, правоохоронних органах та кримінальних колах сусідньої країни. Спецоперація проводилася за сприяння Європолу та колег з Республіки Молдова. Наразі лідеру, співорганізатору та двом активним учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру за вимагання, викрадення людей та підробку документів.

Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке вимагало у підприємців кошти в особливо великих розмірах. Зокрема – «борг», який нібито мала сплатити одна із обраних жертв, сягав до 200 тисяч доларів. У разі відмови – фігуранти викрадали потерпілих, били їх та катували. Також встановлено, що зловмисники за підробленими документами привласнювали бізнес підприємців.

Зокрема в одному з епізодів зловмисники викрали та незаконно утримували одного з потерпілих. Підозрювані сильно побили його та погрожували вбивством. Потім вивезли у підвальне приміщення, катували упродовж доби, вимагаючи неіснуючий борг.

Люди були настільки налякані, що не зверталися до правоохоронних органів. Вже встановлено, що на рахунку зловмисників – десятки епізодів вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Поліцейські провели міждержавну спеціальну поліцейську операцію та викрили злочинне угруповання. Спецоперація тривала на території двох держав – України та Республіки Молдова за сприяння Європолу.

До її проведення були залучені 125 поліцейських: слідчі Головного слідчого управління, співробітники департаментів захисту інтересів суспільства і держави та міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції України, бійці КОРДу, а також представники Офісу Генерального прокурора України.

Також в міждержавній поліцейській операції брали участь працівники управління по розслідуванню організованої злочинності Генерального інспекторату поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова спільно з Генеральною прокуратурою Молдови.

Правоохоронці провели 35 санкціонованих обшуків, 5 із них – на території сусідньої держави. За їх результатами вилучено гроші, боргові розписки, печатки підприємств, чорнову бухгалтерію, договори про спільну господарську діяльність і автотранспорт.

Наразі лідеру, співорганізатору та двом активним учасникам злочинного угрупування повідомлено про підозру.

Якщо вину зловмисників доведуть то їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Крім того, поліцейські встановили, що окрема ланка злочинного угрупування вербувала жінок, вивозила їх за кордон і передавала кримінальникам Молдови, які в подальшому передавала їх для сексуальної експлуатації.

Наразі слідчі Нацполіції перевіряють причетність членів злочинної групи до вчинення аналогічних злочинів та їх зв’язки зі спецслужбами рф, а також керівництвом Чеченської Республіки. Поліцейські вживають заходів щодо пошуку легалізованого зловмисниками майна, здобутого злочинним шляхом.

У правоохоронців є вагомі підстави вважати, що потерпілих від протиправної діяльності фігурантів набагато більше. Тож закликаємо громадян, які постраждали від дій вказаної групи, звертитися до поліції.

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