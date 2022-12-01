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У Шевченківськім гаю відкривають хатинку святого Миколая

Андрій Котенський

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Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. Кл. Шептицького (Шевченківський гай) відкриває «Хатинку Миколая».

«Хатинка Миколая» буде відчинена для маленьких мрійників 16 та 19 грудня.

«У Музеї запрошують малечу у веселу мандрівку до світу традицій та казки. Діти стануть маленькими помічниками Микола”, створять власну Різдвяну Зірку та отримають особливий крафтовий подарунок. Нехай ніхто не забере у малечі відчуття світла, тепла та віри в диво», – йдеться у повідомленні.

Вхід платний, а для дітей учасників війни, переселенців і багатодітних родин передбачені знижки.

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