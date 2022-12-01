Театр Лесі проведе аукціон, щоб зібрати кошти на дрони для захисників

У вівторок, 6 грудня, в театрі Лесі відбудеться благодійний аукціон з нагоди Дня Збройних сил України. Його мета — зібрати кошти на два дрони для Сил спеціальних операцій (ССО).

Команда театру Лесі у партнерстві з NAZVA та Nenza Films готує великий офлайн-аукціон на День Збройних сил України, аби зібрати кошти на два дрони для ССО. Ведучі події — блогер, актор, засновник youtube-каналу «Загін Кіноманів» Віталік Гордієнко та актор театру Лесі Сергій Литвиненко.

Лоти, які будуть виставлені на аукціон — ексклюзивні. Вони створені або перероблені руками акторів та акторок з команди театру Лесі.

На аукціон буде виставлено:

чокер та кольє зі збройових гільз;

розмальований у стилі яворівської іграшки тубус від гранатомета РПГ-18 «Муха»;

художньо оформлена скриня з-під боєприпасів;

корпус снаряда з Другої світової війни;

торшер з театрального прожектора з довгою історією;

фотокартина-переможниця конкурсу «Стоп-кадр», який проводився в рамках Odesa International Film Festival.

Також буде ще два таємних лоти, які команда розіграє за будь-який донат.

«Команда театру почала волонтерити з перших днів повномасштабної війни. Серед іншого ми проводили і масштабні збори на потреби ЗСУ. Однак цього разу ми вперше вирішили провести офлайн-аукціон. Ми підготували лоти власними руками, сформували культурну програму. Усі ці зусилля спрямовані на те, аби зібрати кошти на два дрони DJI Mavic 3. Вони потрібні ССО, які працюють на Бахмутському напрямку, де зараз точаться дуже запеклі бої», — каже режисерка, логістка волонтерського штабу театру Світлана Ілюк.

Окрім лотів організатори та організаторки запланували й музичні виступи. На волонтерську сцену аукціону вийдуть:

Гурт А-А — результат співпраці акторів театру Лесі Андрія Кравчука та Андрія Росчіса.

Гурт «Без назви» у складі акторки, звукорежисера та художника з освітлення театру Лесі Оксани Цимбаліст (вокал), Володимира Помірка (гітара), Артура Темченка (кахон), а також спеціально запрошеного гостя Юрія Шоробури — актора театру «Воскресіння» (гітара, вокал).

Гурт NAZVA — галицько-донбаський гурт, який грає у жанрі альтернативного етноартхаосу, поєднаного з джазом, хіп-хоп, аванґардними й блюзовими мотивами.

Також на усіх відвідувачів та відвідувачок чекатиме «Є-БУС» із смачним частуванням — місце, де можна буде проводити нетворкінг з класними людьми з культурного і не лише середовища.

Аукціон відбудеться 6 грудня. Початок о 18:00. Вхід вільний, але потрібна реєстрація. Зареєструватись можна тут.

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