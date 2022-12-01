САП та НАБУ викрили на махінації з житлом колишнього народного депутата від ОПЗЖ

Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозру у незаконному одержанні понад 700 тис. грн компенсації за житло народному депутату України VIII скликання, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У межах досудового розслідування встановлено, що вказана особа з квітня 2015 по грудень 2018 року незаконно одержувала із бюджету Апарату Верховної Ради України компенсацію за винайм житла, яку призначали народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці.

Депутат приховав наявність власної квартири на Печерську і за майже два з половиною роки незаконно отримав на картку 700,28 тис. грн.

Лише після виходу журналістського розслідування програми «Схеми» депутат відмовився від одержання цих виплат.

Правоохоронці традиційно не називвають імені колишнього депутата. За даними джерел Української правди, мова про Олександра Долженкова.

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