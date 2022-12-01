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Маленьких львів’ян запрошують на концерт «Чарлі і музична фабрика»

Андрій Котенський

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У неділю, 4 грудня, Львівська національна філармонія ім. Мирослава Скорика Спільно з Центром музичного розвитку «Tempo» запрошує на концерт «Чарлі і музична фабрика». Початок о 12:00, повідомили у пресслужбі філармонії.

Сюжет однієї з улюблених різдвяних історій «Чарлі і музична фабрика» переміститься в зал філармонії.

«У ці складні часи діти особливо потребують позитивних емоцій та музики.  Завдяки воїнам, які невпинно захищають нашу країну ми маємо змогу продовжувати дарувати дітям щасливі миттєвості! Зал філармонії у день концерту для малят стане справжньою музичною фабрикою. Чарівні можливості інструментів доведуть оркестранти Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії.

Директором фабрики, за місце якої змагатимуться головні герої музичної казки стане диригент оркестру Сергій Хоровець. Також на юних гостей чекають незабутні танцювальні номери від танцівників Юлії Гунчик та Маркіяна Синейко. Таємничими шляхами музичної фабрики малят проведе незмінний ведучий сімейних концертів Олег Пригода», – розповіли у філармонії.

Музичну частину заходу складуть відомі твори українських та європейських композиторів: добре знані слухачам яскраві арії у виконанні Ірини Ключковської та Дмитра Кокотка та незабутні оркестрові номери. 

Перед концертом на гостей чекають веселі забави із аніматорами з «Tempo», де дітки можуть погратися, потанцювати та спробувати пограти на музичних інструментах.

Концерти із циклу сімейних тривають менше години в передобідній час, а теми спеціально підібрані для дітей віком 1-6 років. 

Сімейні концерти – це веселе та доступне перше знайомство з класичною музикою,  а також гарна можливість провести час з родиною.

Квитки доступні за посиланням: soldout.ua

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