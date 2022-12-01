Льовочкіну позбавила мандата

Верховна Рада припинила повноваження народної депутатки забороненої ОПЗЖ Юлії Льовочкіної. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«За» відповідне рішення проголосувало всього 285 нардепів.

Напередодні Льовочкіна подала заяву про складання депутатських повноважень. Дане рішення було прийнято буцімто у зв’язку з сімейними обставинами.

Як відомо, Юлія Льовочкіна – сестра політика й мільярдера Сергія Льовочкіна, який після розвалу фракції ОПЗЖ увійшов до нового депутатського формування ПЗЖМ. За часів президента-втікача Віктора Януковича його адміністрацію очолював саме Львочкін, який згодом став одним з фундаторів забороненої ОПЗЖ.

Льовочкіна – нардепка кількох скликань ВР, була членкинею «Партії регіонів», «Опозиційного блоку», а також партії ОПЗЖ. У Верховній Раді поточного скликання вона була заступницею голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Перед повномасштабним вторгненням Росії в України втекла за кордон так само як і її брат.

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