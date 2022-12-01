Кубраков став віцепрем’єром з відновлення України

Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади міністра інфраструктури і призначила його віцепрем’єром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«За» нове призначення проголосували 263 депутатів.

Як відомо, Олександр Кубраков очолював міністерство інфраструктури України з 20 травня 2021 року.

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