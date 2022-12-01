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G7 нагадала Україні про формування Вищої ради правосуддя

Андрій Котенський

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Посли країн Групи семи висловили надію на те, що з’їзд суддів невдовзі призначить вісім нових членів Вищої ради правосуддя, та нагадали, що формування ВРП – одна з реформ, від яких залежить подальший рух України до членства у ЄС, пише Українська правда.

Вони передусім відзначили те, що Україна в умовах війни продовжує реформи.

«Вітаємо оприлюднення Етичною радою рішень щодо кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від з’їзду суддів. Очікуємо, що в січні З’їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради правосуддя. Це відновить роботу ВРП, зміцнить стійкість України під час війни та виконає ключову умову для шляху до ЄС», – зазначили посли.

Нагадаємо, Венеційська комісія похвалила Україну за процедуру очищення Вищої ради правосуддя.

Втім, активісти, які відстежують судову реформу, побоюються, що всередині судової системи спробують саботувати призначення, необхідні для створення повноважної ВРП.

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