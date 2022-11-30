У «Мотор Січі» замінили керівництво

ПАТ «Мотор Січ», що спеціалізується на виробництві авіаційної техніки, очолив Олексій Нікіфоров. Про це йдеться у Facebook Міністерства оборони України.



«28 листопада 2022 року наказом міністра оборони України внесені зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Мотор Січ», на основі якого діє підприємство. Крім того, достроково припинено повноваження членів Наглядової ради, голови та членів Ради директорів. Також припинено повноваження та звільнено з посади президента акціонерного товариства В’ячеслава Богуслаєва», – йдеться в повідомленні.

Наказом Міністра оборони України Генеральним директором підприємства призначений Олексій Нікіфоров. Також обрано новий склад наглядової ради та її Голову – заступника Міністра економіки України Ігоря Фоменка, який уже провів перше засідання. До новоствореної Наглядової ради підприємства також увійшли: Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко та Юрій Шаповал.

В міністерстві заявляють, що відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави.

«Повністю використовуватиметься потенціал трудового колективу.Мотор Січ буде розвиватися та випускатиме продукцію в інтересах України та ЗСУ», – наголосили в Міноборони.

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