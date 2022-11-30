Курбаков звільняється з посади міністра інфраструктури

До Верховної Ради надійшла заява Олександра Кубракова про звільнення з посади міністра інфраструктури. Про це в Телеграмі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«До Верховної Ради України надійшла заява Кубракова Олександра Миколайовича про звільнення з посади Міністра інфраструктури України», – йдеться в повідомленні.
Сам міністр наразі публічно не коментував цю інформацію.
Як заявив народний депутат Ярослав Железняк, Кубракова планують призначити віцепрем’єр-міністром і об’єднати два міністерства: інфраструктури та регіонального розвитку. Железняк припускає, що це може статися вже цього тижня.
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Ольга Денисяка