Курбаков звільняється з посади міністра інфраструктури

До Верховної Ради надійшла заява Олександра Кубракова про звільнення з посади міністра інфраструктури. Про це в Телеграмі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«До Верховної Ради України надійшла заява Кубракова Олександра Миколайовича про звільнення з посади Міністра інфраструктури України», – йдеться в повідомленні.

Сам міністр наразі публічно не коментував цю інформацію.

Як заявив народний депутат Ярослав Железняк, Кубракова планують призначити віцепрем’єр-міністром і об’єднати два міністерства: інфраструктури та регіонального розвитку. Железняк припускає, що це може статися вже цього тижня.

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