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ЗСУ знищили ще 480 окупантів та 2 ворожі літаки

Ольга Денисяка

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За останню добу російська армія втратила на війні в Україні 480 своїх військових, два літаки та три танки. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 29 листопада становлять:

  • особового складу ‒ близько 88380 (+480) осіб ліквідовано, 
  • танків ‒ 2911 (+3) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 5866 (+5) од, 
  • артилерійських систем – 1901 (+2) од, 
  • РСЗВ – 395 (+0) од, 
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 280 (+2) од, 
  • гелікоптерів – 261 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 531 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4423 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Всі дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

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