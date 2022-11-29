ЗСУ знищили ще 480 окупантів та 2 ворожі літаки

За останню добу російська армія втратила на війні в Україні 480 своїх військових, два літаки та три танки. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 29 листопада становлять:
- особового складу ‒ близько 88380 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2911 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5866 (+5) од,
- артилерійських систем – 1901 (+2) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 280 (+2) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),
- крилаті ракети ‒ 531 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4423 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
Всі дані уточнюються.
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.
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Ольга Денисяка