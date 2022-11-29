ЗСУ знищили ще 480 окупантів та 2 ворожі літаки

За останню добу російська армія втратила на війні в Україні 480 своїх військових, два літаки та три танки. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 29 листопада становлять:

особового складу ‒ близько 88380 (+480) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2911 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 5866 (+5) од,

артилерійських систем – 1901 (+2) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 280 (+2) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),

крилаті ракети ‒ 531 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4423 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Всі дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

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