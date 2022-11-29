Україна отримала від Франції четверту далекобійну РСЗВ

Франція передала Україні далекобійну реактивну систему залпового вогню LRU. Це вже четверта така система. Про це в Твіттеріповідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Українська армія тепер має більше потужності для стримування та знищення ворога», — зазначив він.

The 4th brother in the Long Hand family, LRU from 🇨🇵, has arrived in 🇺🇦!#UAarmy now is even more powerful for deterring&destroying the enemy.

That is a visible result of friendship between @ZelenskyyUa and @EmmanuelMacron

Thank you to @SebLecornu, the government & people of 🇨🇵! pic.twitter.com/ENcsiOYJw9 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 29, 2022

Як пише hromadske, LRU (Lance Roquette Unitaire) — це французька версія системи американської М270, яку Україна теж отримує від партнерів. Також є італійський та німецький варіанти: MARS I та MLRS II відповідно.

Пускові установки LRU оснащені Європейською системою управління вогнем (EFCS), розробленою Airbus Defense and Space. Україна отримала від Франції вже 4 таких РСЗВ.

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