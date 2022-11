Україна отримала від Франції четверту далекобійну РСЗВ

Франція передала Україні далекобійну реактивну систему залпового вогню LRU. Це вже четверта така система. Про це в Твіттеріповідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Українська армія тепер має більше потужності для стримування та знищення ворога», — зазначив він.

The 4th brother in the Long Hand family, LRU from 🇨🇵, has arrived in 🇺🇦!#UAarmy now is even more powerful for deterring&destroying the enemy.

That is a visible result of friendship between @ZelenskyyUa and @EmmanuelMacron

Thank you to @SebLecornu, the government & people of 🇨🇵! pic.twitter.com/ENcsiOYJw9

