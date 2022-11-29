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Україна отримала від Франції четверту далекобійну РСЗВ

Ольга Денисяка

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Франція передала Україні далекобійну реактивну систему залпового вогню LRU. Це вже четверта така система. Про це в Твіттеріповідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Українська армія тепер має більше потужності для стримування та знищення ворога», — зазначив він.

Як пише hromadske, LRU (Lance Roquette Unitaire) — це французька версія системи американської М270, яку Україна теж отримує від партнерів. Також є італійський та німецький варіанти: MARS I та MLRS II відповідно.

Пускові установки LRU оснащені Європейською системою управління вогнем (EFCS), розробленою Airbus Defense and Space. Україна отримала від Франції вже 4 таких РСЗВ.

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