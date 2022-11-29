У війні із рашистами загинув історик Вадим Стецюк

У боротьбі проти російських окупантів загинув історик, викладач Кам’янець-Подільського університету Вадим Стецюк. Про це повідомив Український журналіст-історик грузинського походження, боєць ЗСУ Вахтанг Кіпіані.

«Ще один френд пішов на вічну ватру, як кажуть пластуни. Історик, викладач університету з Кам’янця-Подільського Вадим Стецюк. Велика шана за яскраве життя і вічна пам’ять», – повідомив Вахтанг Кіпіані.

За даними Історичної правди, Стецюк Вадим Борисович народився 1 червня 1982 р. у місті Кам’янці-Подільському. У 1988-1998 рр. навчався у Кам’янець-Подільській ЗОШ № 2 (закінчив екстерном), у 1998-2003 рр. — на історичному факультеті в Кам’янець-Подільському державному (педагогічному) університеті. Після закінчення університету вступив до аспірантури КПДУ.

У 2003-2009 рр. працював вчителем історії спеціалізованої ЗОШ № 5 м. Кам’янця-Подільського. З вересня 2006 р. працює на кафедрі історії України Кам’янець-Подільського націоанльного університету імені Івана Огієнка.

У квітні 2009 року у спеціалізованій вченій раді при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича успішно захистив кандидатську дисертацію на тему “Земства Правобережної України в період Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр.”.

У 2018-2020 роках перебував у докторантурі при кафедрі історії України КПНУ імені Івана Огієнка. Писав докторську дисертацію про роль імперської армії в суспільних трансформаціях у Правобережній Україні в 1874-1914 рр.

Автор більш ніж 120 наукових публікацій.

Прощання відбудеться у четвер, 1 грудня, 11 год, у Кам’янці-Подільському, вул. Тімірязєва, 150.

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