У Львові визначили місця продажу хліба при надзвичайній ситуації. Адреси

При надзвичайній ситуації у Львові хліб та хлібобулочні вироби продаватимуть на 35 локаціях. Відповідне рішення 29 листопада прийняв виконавчий комітет Львівської міськради.
Так, при надзвичайній ситуації хліб будуть продавати на 35 локаціях у кожному районі Львова. Із хлібобулочними виробами сюди приїжджатимуть вантажівки.
Перелік локацій продажу хлібобулочних виробів у Львові при надзвичайній ситуації
Галицький район:
- вул. Волоська (біля ринку «Стрийський»)
- вул. В. Кубійовича, 33 (біля приміщення ЛКП)
- вул. Шпитальна, 1 (біля ТЦ «Магнус»)
- пл. Соборна, 16 (біля ринку «Галицький»)
Залізничний район:
- вул. Білогорща (біля Народного дому)
- вул. І. Виговського, 67 (навпроти ТЦ «Південний»)
- вул. Городоцька, 319 (біля храму Христового Воскресіння)
- вул. Любінська, 96 (біля Будинку меблів)
- вул. Широка, 66 (біля ринку)
Личаківський район:
- вул. Тракт Глинянський, 163 (біля супермаркету «Рукавичка»)
- вул. Пасічна (кінцева зупинка трамвая № 2)
- вул. Пасічна – вул. Лисеницька (біля церкви Різдва Івана Хрестителя)
- вул. Солодова, 4 (біля Винниківського ринку)
- вул. Старознесенська, 194 (біля магазину)
- вул. Тершаковців, 3 (біля церкви Святої Трійці)
Сихівський район:
- вул. Дністерська, 1 (біля ринку «Дністерський»)
- вул. Панаса Мирного (біля кафе «Зелений клен»)
- вул. Сихівська, 16 (перед ТЦ «Іскра»)
- вул. Стрийська, 57 (біля ринку «Підземний»)
- просп. Червоної Калини, 36 (перед ТЦ «Шувар»)
- просп. Червоної Калини, 109 (перед ТЦ «Зубра-Центр»)
Франківський район:
- вул. Княгині Ольги, 112 (біля ринку «Провесінь»)
- вул. Академіка А. Сахарова, 19
- вул. Тролейбусна (біля тролейбусного депо)
- вул. Генерала Т. Чупринки (біля Франківської районної адміністрації)
- Перехрестя вул. Кульпарківської – вул. Л. Перфецького (біля АЗС)
- Перехрестя вул. Наукової – вул. І. Пулюя
- пл. Липнева
Шевченківський район:
- вул. І. Величковського, 8
- вул. Б. Грінченка, 4 (біля ринку «Збоїщанський»)
- вул. Гетьмана І. Мазепи, 11 (біля ринку «Тополя»)
- вул. Б. Хмельницького, 52 (біля Львівського професійного ліцею побутового обслуговування)
- вул. Т. Шевченка, 60
- вул. Т. Шевченка, 358 (біля ТЦ «Сільпо»)
- просп. В. Чорновола (біля ТЦ «Арсен»)
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Наталя Дуляба