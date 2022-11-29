У Львові визначили місця продажу хліба при надзвичайній ситуації. Адреси

При надзвичайній ситуації у Львові хліб та хлібобулочні вироби продаватимуть на 35 локаціях. Відповідне рішення 29 листопада прийняв виконавчий комітет Львівської міськради.

Так, при надзвичайній ситуації хліб будуть продавати на 35 локаціях у кожному районі Львова. Із хлібобулочними виробами сюди приїжджатимуть вантажівки.

Перелік локацій продажу хлібобулочних виробів у Львові при надзвичайній ситуації

Галицький район:

вул. Волоська (біля ринку «Стрийський»)

вул. В. Кубійовича, 33 (біля приміщення ЛКП)

вул. Шпитальна, 1 (біля ТЦ «Магнус»)

пл. Соборна, 16 (біля ринку «Галицький»)

Залізничний район:

вул. Білогорща (біля Народного дому)

вул. І. Виговського, 67 (навпроти ТЦ «Південний»)

вул. Городоцька, 319 (біля храму Христового Воскресіння)

вул. Любінська, 96 (біля Будинку меблів)

вул. Широка, 66 (біля ринку)

Личаківський район:

вул. Тракт Глинянський, 163 (біля супермаркету «Рукавичка»)

вул. Пасічна (кінцева зупинка трамвая № 2)

вул. Пасічна – вул. Лисеницька (біля церкви Різдва Івана Хрестителя)

вул. Солодова, 4 (біля Винниківського ринку)

вул. Старознесенська, 194 (біля магазину)

вул. Тершаковців, 3 (біля церкви Святої Трійці)

Сихівський район:

вул. Дністерська, 1 (біля ринку «Дністерський»)

вул. Панаса Мирного (біля кафе «Зелений клен»)

вул. Сихівська, 16 (перед ТЦ «Іскра»)

вул. Стрийська, 57 (біля ринку «Підземний»)

просп. Червоної Калини, 36 (перед ТЦ «Шувар»)

просп. Червоної Калини, 109 (перед ТЦ «Зубра-Центр»)

Франківський район:

вул. Княгині Ольги, 112 (біля ринку «Провесінь»)

вул. Академіка А. Сахарова, 19

вул. Тролейбусна (біля тролейбусного депо)

вул. Генерала Т. Чупринки (біля Франківської районної адміністрації)

Перехрестя вул. Кульпарківської – вул. Л. Перфецького (біля АЗС)

Перехрестя вул. Наукової – вул. І. Пулюя

пл. Липнева

Шевченківський район:

вул. І. Величковського, 8

вул. Б. Грінченка, 4 (біля ринку «Збоїщанський»)

вул. Гетьмана І. Мазепи, 11 (біля ринку «Тополя»)

вул. Б. Хмельницького, 52 (біля Львівського професійного ліцею побутового обслуговування)

вул. Т. Шевченка, 60

вул. Т. Шевченка, 358 (біля ТЦ «Сільпо»)

просп. В. Чорновола (біля ТЦ «Арсен»)

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