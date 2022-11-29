ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові визначили місця продажу хліба при надзвичайній ситуації. Адреси

Наталя Дуляба

|

При надзвичайній ситуації у Львові хліб та хлібобулочні вироби продаватимуть на 35 локаціях. Відповідне рішення 29 листопада прийняв виконавчий комітет Львівської міськради.

Так, при надзвичайній ситуації хліб будуть продавати на 35 локаціях у кожному районі Львова. Із хлібобулочними виробами сюди приїжджатимуть вантажівки.

Перелік локацій продажу хлібобулочних виробів у Львові при надзвичайній ситуації

Галицький район:

  • вул. Волоська (біля ринку «Стрийський»)
  • вул. В. Кубійовича, 33 (біля приміщення ЛКП)
  • вул. Шпитальна, 1 (біля ТЦ «Магнус»)
  • пл. Соборна, 16 (біля ринку «Галицький»)

Залізничний район:

  • вул. Білогорща (біля Народного дому)
  • вул. І. Виговського, 67 (навпроти ТЦ «Південний»)
  • вул. Городоцька, 319 (біля храму Христового Воскресіння)
  • вул. Любінська, 96 (біля Будинку меблів)
  • вул. Широка, 66 (біля ринку)

Личаківський район:

  • вул. Тракт Глинянський, 163 (біля супермаркету «Рукавичка»)
  • вул. Пасічна (кінцева зупинка трамвая № 2)
  • вул. Пасічна – вул. Лисеницька (біля церкви Різдва Івана Хрестителя)
  • вул. Солодова, 4 (біля Винниківського ринку)
  • вул. Старознесенська, 194 (біля магазину)
  • вул. Тершаковців, 3 (біля церкви Святої Трійці)

Сихівський район:

  • вул. Дністерська, 1 (біля ринку «Дністерський»)
  • вул. Панаса Мирного (біля кафе «Зелений клен»)
  • вул. Сихівська, 16 (перед ТЦ «Іскра»)
  • вул. Стрийська, 57 (біля ринку «Підземний»)
  • просп. Червоної Калини, 36 (перед ТЦ «Шувар»)
  • просп. Червоної Калини, 109 (перед ТЦ «Зубра-Центр»)

Франківський район:

  • вул. Княгині Ольги, 112 (біля ринку «Провесінь»)
  • вул. Академіка А. Сахарова, 19
  • вул. Тролейбусна (біля тролейбусного депо)
  • вул. Генерала Т. Чупринки (біля Франківської районної адміністрації)
  • Перехрестя вул. Кульпарківської – вул. Л. Перфецького (біля АЗС)
  • Перехрестя вул. Наукової – вул. І. Пулюя
  • пл. Липнева

Шевченківський район:

  • вул. І. Величковського, 8
  • вул. Б. Грінченка, 4 (біля ринку «Збоїщанський»)
  • вул. Гетьмана І. Мазепи, 11 (біля ринку «Тополя»)
  • вул. Б. Хмельницького, 52 (біля Львівського професійного ліцею побутового обслуговування)
  • вул. Т. Шевченка, 60
  • вул. Т. Шевченка, 358 (біля ТЦ «Сільпо»)
  • просп. В. Чорновола (біля ТЦ «Арсен»)

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал