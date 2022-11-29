Син Портнова втік з України за підробленими документами

Ігор Портнов, син першого заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова, у березні виїхав з України за підробленими документами, як волонтер, і не повернувся, повідомляють «Наші гроші. Львів».

Вперше про виїзд сина Портнова як волонтера, який прямує за гуманітарною допомогою, і те, що він так і не повернувся, повідомила програма журналістських розслідувань «Схеми».

«22 березня 2022 року Львівська військова адміністрація внесла Ігоря Портнова у систему «Шлях» як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою, терміном на місяць. Як зазначено у системі «Шлях», таке рішення щодо Ігоря Портнова Львівська військова адміністрація винесла на підставі відповідного звернення від ГО «Народна самооборона», – повідомили журналісти.

Вже наступного дня, 23 березня, Портнов-молодший перетнув українсько-польський кордон в пункті пропуску «Краківець».

Виправдовуючись, заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко казав: щодня вони отримують більше 200 заявок від громадських організацій щодо внесення в систему «Шлях». А це, мовляв, більше 2000 людей в день, які їдуть за гуманітаркою.

Сам Андрій Портнов виїхав у червні, але прикордонна служба відмовляється повідомити підставу.

«Схеми» також просили ЛОВА надати копію звернення від громадської організації, на підставі якого Портнов-молодший був внесений у систему «Шлях». Але цей документ журналістам так і не показали.

А тому, скориставшись законодавством про доступ до публічної інформації, редакція «Наші гроші. Львів» надіслала запит в ЛОВА і таки отримала копію цього документу. Разом з ним у відповідях на запитання адміністрація написала таке:

«Одночасно інформуємо, що стосовно фізичної особи вказаної у Вашому запиті обласною військовою адміністрацією не приймалось рішення про бронювання з наданням права на відстрочку та/або надання дозволу на виїзд за межі України» у розумінні пункту постанови Кабміну «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану» та Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені ще однією постановою.

З цієї відповіді можна подумати, що ЛОВА взагалі була не причетна до виїзду Портнова, а тому журналісти звернулись до першого заступника голови облдержадміністрації Андрія Годика за коментарем.

І на запитання, чи правда, що ЛОВА внесла Портнова в систему «Шлях», він дуже впевнено сказав: «Це не відповідає дійсності».

«Станом на той період, коли було звернення, була така процедура, що ні ОВА, ні її працівники не були адміністраторами системи «Шлях» і, як наслідок, ми не мали жодних можливостей вносити відповідні дані в систему «Шлях», – зявив Годик.

Він також додав, що рішення тоді приймала Державна прикордонна служба:

«Після надходження звернення і при наявності даних, які на той момент вимагалися, це зокрема, паспортні дані, транспортні засоби, контактні телефони, – вказані дані скеровувалися на Держприкордонслужбу для прийняття рішення для виїзду за кордон».

Після цього ми отримали відповідь від Міністерства інфраструктури, де написано зовсім інше. В міністерстві стверджують, що «рішення щодо внесення відомостей про Портнова І. А. до ЄКІС (Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки «Шлях» – ред.) було прийнято Львівською обласною військовою адміністрацією».

Тобто, саме ЛОВА несе відповідальність за те, що Портнову-молодшому вдалося виїхати як волонтерові. Ми зателефонували до першого заступника голови ЛОВА Андрія Годика вдруге з проханням пояснити твердження Мінінфраструктури, але знову почули:

«Рішення, яке оформляється наказом чи будь-яким іншим розпорядчим документом, – такого нами не приймалося».

Очевидно, заступник голови ЛОВА має на увазі – немає документу ЛОВА з підписом когось із адміністрації, який би дозволив виїзд Портнова-молодшого. Лише з травня адміністрація почала оформляти наказами дозволи на перетин кордону, пояснює він. Тож, немає папірця – немає винних.

Але залишається інший «папірець» – лист від ГО «Народна самооборона», на підставі якого було внесено прізвище Портнова у систему «Шлях». І на який чомусь відреагували львівські чиновники, хоча могли цього просто не робити. І ось чому.

Роздивимось лист прискіпливіше, що мали б зробити в ЛОВА. Він містить емблему, електронну пошту, вихідний номер, адресата, сам текст, підпис і печатку. За пошуком фрази «Народна самооборона» в реєстрі ви отримаєте майже двісті записів про різні юридичні особи, чиї імена містять такі слова. Але справжнім ідентифікатором тут мав би стати код ЄДРПОУ.

Це унікальний ідентифікаційний номер юросіб і він є на кожній печатці, але тут його немає. Поруч підпис заявника, але ні його імені, ні прізвища теж немає – лише «голова ГО «Народна самооборона».

Відсутність цих даних, беззаперечно, мала б насторожити працівників обласної адміністрації. Ба більше, тут дуже знайомою є емблема на листі. Це копія лого відомої в нашій області ГО «Народна самооборона Львівщини», з єдиною відмінністю – там явно затерли назву області.

Артем Хмиз, голова ГО «Народна самооборона Львівщини», каже, що ніяких листів для виїзду Портнова їхня організація не надсилала. Він люб’язно погодився дати нам один із документів організації із печаткою. І ми порівняли її із зображенням печатки на листі до ЛОВА.

Зверху – оригінальний відтиск печатки. Знизу – на листі до ЛОВА

Пошуки того, хто безпосередньо створив і надіслав листа, значно ускладнюються тим, що тепер навіть невідомо, з якої електронної пошти його надіслали. Та й оригіналу документу не має.

«На превеликий жаль, не можемо показати, з якої електронної пошти надійшло. Ми вже при підготовці відповіді і на ваш запит, і на запити правоохоронних органів переглядали. Але у нас період зберігання листів на електронній пошті, на яку надходять запити для перетину державного кордону, в силу завантаженості, великого об’єму, більше місяця-півтора не зберігається», – повідомив перший заступник голови ЛОВА.

Оскільки громадськість не має доступу до системи «Шлях» і документації ЛОВА, то залишається багато простору для припущень про те, скільки ще подібних підробок пропускають і скільки «волонтерів» виїхали завдяки їм.

Ніхто не перевіряє

Чому на оформлення листа не звернули уваги в обласній адміністрації? Непрофесіоналізм, недбалість або й взагалі злочин, за якийсь хтось отримав винагороду – є з чого обирати. З останніх релізів силовиків відомо, що за внесення в систему «Шлях» беруть до десяти тисяч доларів.

Але в ЛОВА не шукають винних. Бо ж ніде не написано, що вони взагалі мають перевіряти достовірність інформації в таких зверненнях.

«Обласна військова адміністрація, відповідно до чинного законодавства, не наділена повноваженнями щодо перевірки відомостей, які містяться у зверненнях організацій стосовно сприяння у перетині кордону військовозобов’язаними водіями, а також не володіє можливостями та засобами контролю за дотриманням ними умов перетину державного кордону та своєчасністю їх поверненням на територію України», – йдеться у письмовій відповіді ЛОВА на наш запит.

Теж саме у коментарі редакції пояснив Андрій Годик: «Ні ЛОВА, ні працівники ЛОВА не можуть надавати експертну, юридичну оцінку документу і його реквізитам на предмет підробки чи будь-чого іншого».

Зрештою, вони не перші, хто не зміг дати відповіді, хто має перевіряти достовірність даних у таких зверненнях. Не було відповіді на це питання у листах від Мінінфраструктури та Держприкодонслужби. До речі, остання взагалі відмовилась нам повідомляти будь-що про виїзд Портнова, бо там дбають про персональні дані.

Андрій Годик пояснив, що з приводу виїзду Ігоря Портнова до них зверталась прокуратура, але яка саме, обласна, генеральна тощо, – він не пригадує.

Обласна прокуратура, до якої ми звернулися із переліком запитань щодо виїзду Портнова та інших подібних випадків, категорично не захотіла давати коментарів. Як відповідь на вісім запитань ми отримали кілька цифр. Але тепер знаємо, що за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) в області розпочаті 92 кримінальні провадження, з них скерованих до суду – 25.

А от адвокат ГО «Платформа прав людини» Євген Воробйов каже, що правоохоронці мають право розпочати досудове розслідування за ст. 366 КК України, якщо виявиться, що офіційне звернення організації містить завідомо неправдиві відомості. Тому що це трактується як підроблення офіційних документів службовою особою.

Щодо відповідальності за неповернення волонтера з-за кордону, то тут «максимальне покарання» хіба скасування рішення про виїзд за межі України.

«Чіткої кримінальної відповідальності за неповернення поки не встановлено. Однак, якщо виявиться, що документи, подані на отримання дозволу на виїзд за кордон були підроблені, організація, установа буде відхрещуватись, що вона подавала на такого водія, то правоохоронці можуть розпочати досудове розслідування за ст. 358 КК України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів», – каже адвокат.

Якщо волонтери від певної організації не повертаються, то також можливе розслідування за ст. 332 ККУ – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, що загрожує позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

«Теоретично, Військові адміністрації, Мінінфраструктури, Укратрансбезпека, Державна прикордонна служба, у випадку неповернення водія, можуть звертатись до правоохоронців з метою ініціювання такого досудового розслідування, а вже правоохоронці будуть в рамках кримінального провадження перевіряти всі обставини виїзду водія», – пояснює Євген Воробйов.

Чи буде за щось відповідати Ігор Портнов, невідомо. Журналісти намагались зв’язатись з ним по телефону, але він не відповів.

Джерело: «Наші гроші. Львів».

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