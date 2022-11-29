Павелку обрали запобіжний захід – за нього вже внесли 10 млн застави

Печерський суд обрав президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку міру запобіжного заходу у вигляді арешту на 2 місяці з можливістю внесення 9 мільйонів 880 тисяч гривень застави. Заставу за Павелка вже внесли. Про це повідомив юрист по справі УАФ Денис Бугай у коментарі Українській правді.

«Сьогодні було засідання Печерського суду. На жаль, суд не дослухався до наших аргументів і прийняв рішення про арешт з можливістю внесення застави. Заставу вже сплачено. Вона сплачена УАФ. Наразі завершуються юридичні процедури щодо підтвердження платежу. І сподіваємося, що незабаром Павелко з’явиться в офісі УАФ і продовжить виконання своїх обов’язків», – повідомив Денис Бугай.

За словами Бугая, термін арешту становив 2 місяці, а застава 9 мільйонів 880 тисяч гривень.

Юрист додав, що наразі Павелко перебуває в Головному свідчому управлінні поліції у слідчого. УАФ чекає, що «за кілька годин» питання з заставою вирішиться і Павелка відпустять.

За словами Бугая, вони «категорично незгодні з рішенням суду і взагалі з кримінальним провадженням».

«Слідство заявляє, що є заволодіння коштами УАФ. Це неправда. Кошти, про які йде мова, – це була виплата за послуги, які надавав УАФ відомий футбольний суддя П’єрлуїджі Колліна. Вони мали всі ці докази, але ці докази в суд не передали, а сховали. Це кримінальне провадження більше 3 років розслідувалося НАБУ, і Офіс генерального прокурора прийшов до висновку ще рік тому, що будь-яких ознак злочину зі сторони Павелка немає, і передав цю справу в поліцію. І от пройшов рік – і чомусь ні з того ні з сього, без будь-яких додаткових дій була пред’явлена ця підозра. Крім того, у справі повністю відсутня експертиза», – повідомив адвокат.

Бугай також підкреслив, що мова йде не про державні кошти, а про гроші Федерації, бо «за останні 7 років Федерація не отримувала жодного бюджетного фінансування». До того ж, за його словами, «у справі немає потерпілого».

Бугай додав, що це рішення будуть оскаржувати. А також уточни,, що мова йде про провадження про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів, яке Національне антикорупційне бюро розслідувало у 2018 році. В рамках цього розслідування днями Павелко та генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький отримали підозри вже у нібито розкраданні коштів.

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