Окупанти вдарили по Дніпру: пошкодили підприємство

Ввечері 28 листопада російські окупанти вдарили по Дніпру: ракети поцілили у місцеве підприємство. Про це в Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За інформацією посадовця, вночі росіяни ударили по Дніпру. На місто скерували кілька ракет. Поцілили у приватне підприємство.

Резніченко заявив, що внаслідок атаки знищені виробничі приміщення. Зайнялася пожежа.

На місці працюють усі служби. Деталі з’ясовуються.

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