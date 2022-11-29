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Нацгвардійцям передали ще 2000 бронежилетів

Андрій Котенський

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Львівський оборонний кластер передав для Національної гвардії України ще 2000 бронежилетів. Амуніцію отримають військові підрозділи, які виконують бойові завдання на сході і на півдні України. Про це львівському порталу повідомили у пресслужб ЛОВА.

Певна кількість бронежилетів залишиться у військових частинах Львівської області, решту отримають військові Західного оперативно-територіального управління Нацгвардії, до складу якого входять кілька областей.

«Від початку повномасштабної війни Львівський оборонний кластер виготовив й передав нашим захисникам та захисницям на фронт понад 85 тисяч бронежилетів. Кластер також активно залучений до нашої ініціативи «1000 автомобілів свободи» – кожна машина, яка їде в епіцентри бойових дій, завантажена амуніцією від ЛОК. Щиро дякую за допомогу, яка рятує життя нашим військовим та допомагає їм перемогти!», – наголосив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Львівський оборонний кластер почав виготовляти бронежилети з березня цьогоріч.

«Поки наші захисники відвойовують наші території на передовій, ми намагаємося зробити усе, аби забезпечити їх якомога більшою кількістю засобів особистого захисту. Бронежилети сертифіковані, відповідають стандартам Міністерства оборони України, мають четвертий клас захисту. Кожен важить в середньому 8 кілограмів. Усю амуніцію ми передаємо безкоштовно, аби воїни почувались в безпеці», – розповів голова правління ЛОК Максим Плєхов.

Це вже не вперше нацгвардійці отримують бронежилети від Львівського оборонного кластеру.

«Особовий склад окремої бригади, який виконує бойові завдання на сході країни, вже отримав 200 бронежилетів. Ще 2 тисячі невдовзі будуть слугувати їм надійним захистом. Дійсно, амуніція – це те, чого на фронті найбільше потребують, і я дякую, що за сприяння влади, волонтерів, благодійних організацій ми можемо оперативно закривати наші потреби», – поділився начальник Західного територіального управління НГУ, бригадний генерал Олександр Буравков.

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