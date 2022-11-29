Львівський оперний театр здобув нагороду на International Opera Awards

Львівська національна опера разом із Одеською національною оперою здобули престижну нагороду «Найкращий оперний театр» на міжнародній церемонії International Opera Awards у Мадриді. Про це йдеться у Facebook Львівської опери.

Зазначається, що театри не лише відновили свою роботу у перші місяці повномасштабного вторгнення, а й продовжують створювати новий якісний український культурний продукт.

У листопаді Львівська національна опера презентувала перше виконання опери «Страшна помста» Є. Станковича до 80-річчя українського композитора. А вже у грудні, попри практично відсутність світла, зв‘язку та постійні обстріли, запрошує на нову балетну постановку до 300-річчя Григорія Сковороди «Пізнай себе» у режисурі Василя Вовкуна.

А в Одеській національній опері для глядачів презентували виставу «Катерина» Олександра Родіна.

Зазначимо, премію International Opera Awards заснував британський підприємець Гаррі Хайман у 2012 році. Нею нагороджують щорічно, аби підвищити авторитет опери як виду мистецтва, визнавати та винагороджувати успіхи в опері та збирати кошти для надання стипендій талантам-початківцям в опері з усього світу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.