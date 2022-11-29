Біатлоністка Юлія Журавок завершила спортивну кар’єру?

Відома українська біатлоністка Юлія Журавок в період міжсезоння завершила спортивну кар’єру, повідомляє Xsport.ua. Причина ймовірного завершення кар’єри 28-річної спортсменки, яку розглядали однією із кандидаток у команду «А», наразі невідома.

Відомо, що Юлія Журавок з’явилась на міжнародній біатлонній арені у 17-річному віці в сезоні 2011–2012 років. Відразу ж другий її старт у фінському Контіолахті приніс перемогу. Юля розділила першість із дівчатами по естафетній команді Анастасією Меркушиною та Юлією Бригинець.

У сезоні 2013–2014 років Журавок продовжує виступи на юніорських змаганнях, а також дебютує на дорослому рівні. У 2016 році здобуває перемогу на етапі кубка IBU в Ріднаун-валь-Ріданні (Італія), у змішаній естафеті та партнерами по команді: Надією Бєлкіною, Андрієм Доценком та Артемом Примою.

До жовтня 2020 року Юлія Журавок здобула 23 нагороди на міжнародному рівні та у 25-річному віці зробила паузу у кар’єрі, через вагітність.

«Я неймовірно щаслива, що у нас в сім’ї з’явиться маля, але це також не означає, що я планую піти зі спорту. Я дуже мотивована та з нетерпінням чекаю, коли зможу знову виступати за нашу збірну. Радійте життю та насолоджуйтеся кожним моментом», – повідомила вболівальникам Юлія Журавок.

Як і обіцяла, спортсменка повернулася до тренувань після народження сина у 2021 році. Здобула перемогу в гонці переслідування на кубку України і повернулась на кубок IBU.

На жаль, Журавок не змогла набрати потрібної форми та потрапити до складу збірної України на Олімпійські Ігри-2022 в Пекіні. Після цих змагань біатлонний сезон українських спортсменів достроково припинився, через відкрите вторгнення терористичної Росії в Україну.

У новому сезоні 2022–2023 Юлію Журавок включили до складу команди «А», яка має виступати на етапах кубка світу. Утім на початку тренувальних зборів Юлію Журавок замінила Анна Кривонос. Відповідне рішення було ухвалене на прохання самої ж Юлії, що хотіла більше часу тренуватися в Україні через маленьку дитину. На жаль, у заявці збірної на початку сезону Юлії Журавок – немає.

Окрім Юлії Журавок з’явилась інформація про завершення кар’єри 24-річної Анастасії Расказової та титулованої Олімпійської чемпіонки 36-річної Віти Семеренко, проте сама Віта заперечила ці чутки.

«Я залишаюся в спорті… Кравченко (головний тренер жіночої збірної України – ред.) ні разу не зателефонував, і не спитав, як справи. Бог йому суддя, а з команди за дев’ять місяців ніхто навіть і СМС не написав, не кажучи про дзвінок… Із командою я не тренуюся. Зараз на зборі в Сянках. Тренуюсь із Григорієм Шамраєм», – пояснила Віта Семеренко.

Як відомо, у квітні 2022 року зі збірної України з біатлону виключили натуралізованих росіянок Катерину Бех, Ольгу Абрамову, Оксану Москаленко та Дар’ю Сідорову.

Україна зберегла квоти на виступ спортсменів в змаганнях під егідою IBU в новому сезоні, незважаючи на те, що наша команда пропустила останній триместр минулого сезону і втратила свої позиції в заліку Кубка націй.

В обоймі команди «А» на першому етапі кубка світу в фінському Контіолахті виступлять: Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар’я Блашко, Ірина Петренко та Анна Кривонос.

Анастасія Меркушина, яка також готувалася у команді «А», прихворіла і не виключено, що разом із сестрою Олександрою розпочнуть сезон із кубків IBU.

На першу гонку кубка IBU в шведському Індре українська команда виставила 5 спортсменок – Валентина Семеренко, Надія Бєлкіна, Любов Кип’яченкова та Христина і Валерія Дмитренки.

Фото: Biathlon.com.ua та Юлія Журавок

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