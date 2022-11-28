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У Львові хірурги видалили однорічному хлопчику пухлину вагою 2,6 кг

Ольга Денисяка

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Хірурги Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру врятували однорічного малюка з Волині з нефробластомою. Пухлина важила 2,6 кг, а сам хлопчик – 12 кг. Про це йдеться у Facebook медзакладу.

Маленькому пацієнту з Камінь-Каширського району видалили велику пухлину на нирці, яка важила 2,6 кг. Сам малюк перед операцією важив близько 12 кг.

«Складність втручання полягала у тому, що нам потрібно було видалити пухлину, яка становила понад 20% маси тіла пацієнта. Пухлина виповнювала весь живіт. Одномоментна втрата цієї маси, великої кількості крові та рідини, яка циркулює в утворі – це становило загрозу життю Данилка під час нефректомії. Проте малюк переніс операцію дуже добре, без ускладнень»,- розповів Bogdan Romanyshyn, дитячий хірург, завідувач хірургічним відділенням Центру.

Зараз маленький пацієнт перебуває в лікарні під опікою дитячих онкологів Клініки Дитячої Онкології та Трансплантації Кісткового Мозку. У Данилка попереду ще тривале лікування, проте найстрашніше уже позаду, сподіваються лікарі.

Після пережитого мама Данилка радить батькам не нехтувати плановими УЗД та звертати увагу на зміни в організмі та самопочутті дитини. Зараз вона шкодує, що не звернулась до лікарів швидше, як тільки зауважила активний ріст живота у сина. 

«Коли Данилкові виповнився рік, мене насторожило, що його живіт різко став дуже великий і дуже твердий. Ми звернулись до сімейного лікаря, який скерував нас в інфекційну лікарню. Там нам зробили УЗД, яке одразу показало пухлину нирки. Оперувати сина ми вирішили у Львові, бо чули про вашу лікарню дуже хороші відгукиє, – розповідає пані Наталія, у якої, крім Данилка, ще троє дітей.

Дитячий онколог Christina Zapotochna переконана, що планові медогляди і обстеження дають змогу виявити пухлини нирки на ранніх стадіях. У таких випадках часто вдається зберегти нирку і зменшити об’єм подальшої хімієтерапії.

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