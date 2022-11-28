Данило Мокрик: «У чому небезпека заздрості світла в сусіда?»

Журналіст-розслідувач Bihus.info Данило Мокрик про неготовність людей втрачати блага, що грає на руку рашистам:

«А чому в мене світла немає, а в сусідньому будинку є?!”. Такого багато зараз в соцмережах. І воно мені дуже нагадує про баг в людській природі: готовність втрачати права і свободи в ім’я рівності.

Коли хтось із моїх викладачів на першому курсі сформулював цю думку, вона мене вразила: для людей рівність є важливішою за права і за свободу; люди легше переживають обмеження прав і благ для всіх, ніж нерівномірне розподілення прав і благ.

Це може набирати різних форм. Мені чомусь пригадується епізод з роману Івана Багряного “Сад Гетсиманський”, коли головний герой повертається після чергового брутального НКВС допиту в камеру, і його співкамерники тихо сподіваються, що він – “розколовся”, бо ж вони всі вже теж “розкололися” до того. Вони не хочуть його героїзму та стійкості, бо це створює нерівність між ними і головним героєм. Краще, коли здалися всі.

Ну, це – з того, що крутиться в мене в пам’яті. Але загалом – та цілі революції бродили на цій заквасці, цілі держави і режими творилися на цій людській фіксації. Держави-покручі і режими-людожери. Як от СРСР.

До чого тут ота заздрість за світло?

До того, що на ґрунті цієї заздрості деякі персонажі вже декларують готовність виходити на протести, перекривати дороги, хитати. Звинувачувати всіх навколо. Навіть вимагати, щоб в сусіда світло теж вимкнули. Бо в нього у вікні світло горить, коли в мене – темно.

Тобто ці декларують готовність робити саме те, чого так хоче Росія. Реалізовувати російський план і сприяти російській перемозі. В кінцевому результаті – втратити свої права та свободи.

Бо в сусідньому будинку є світло. А так не має бути, якщо у мене світла нема.

Я дуже сподіваюсь, що в нашій історії цей людський баг не візьме гору. Бо інакше це буде одним із найбільш трагічних і, мабуть, взагалі найбільш ідіотським випадком, коли тупе прагнення рівності вбило свободу.»

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