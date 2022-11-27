ЗСУ знищили ще 600 російських окупантів

За добу російська окупаційна армія в Україні позбулася ще шістьох сотень своїх військових, вісьмох бойових броньованих машин та шістьох танків. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 27 листопада становлять:
- особового складу ‒ близько 87 310 осіб ліквідовано (+600),
- танків ‒ 2905 одиниць (+4),
- бойових броньованих машин ‒ 5856 одиниць (+8),
- артилерійських систем – 1897 одиниць (+1),
- РСЗВ – 395 одиниць (+0),
- засоби ППО ‒ 209 одиниць (+0),
- літаків – 278 одиниць (+0),
- гелікоптерів – 261 одиниця (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 одиниць (+1),
- крилаті ракети ‒ 531 одиниця (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 одиниць (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 одиниць (+6),
- спеціальна техніка ‒ 163 одиниці (+0).
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. Всі дані уточнюються.
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.
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Наталя Дуляба