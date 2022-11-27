ЗСУ знищили ще 600 російських окупантів

За добу російська окупаційна армія в Україні позбулася ще шістьох сотень своїх військових, вісьмох бойових броньованих машин та шістьох танків. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 27 листопада становлять:

особового складу ‒ близько 87 310 осіб ліквідовано (+600),

танків ‒ 2905 одиниць (+4),

бойових броньованих машин ‒ 5856 одиниць (+8),

артилерійських систем – 1897 одиниць (+1),

РСЗВ – 395 одиниць (+0),

засоби ППО ‒ 209 одиниць (+0),

літаків – 278 одиниць (+0),

гелікоптерів – 261 одиниця (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 одиниць (+1),

крилаті ракети ‒ 531 одиниця (+0),

кораблі /катери ‒ 16 одиниць (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 одиниць (+6),

спеціальна техніка ‒ 163 одиниці (+0).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. Всі дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

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