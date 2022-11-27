Росіяни вдарили по інфраструктурі Кривого Рогу

У неділю вранці, 27 листопада, російські окупаційні війська обстріляли Кривий Ріг, пошкоджено транспортну інфраструктуру. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram.

Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу близько 09:00 год. ранку. Наразі відомо про два влучання в об’єкти транспортної інфраструктури.

«Руйнування серйозні. Наразі всі деталі з’ясовуються», ‒ написав Валентин Резніченко.

Інформації про постраждалих поки немає.

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