ЗСУ ліквідували ще майже 600 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже понад 86 710 військових, 2 901 танк та 1554 безпілотників, повідомляє Генштаб ЗСУ.
З 24 лютого по 26 листопада загальні втрати Росії становлять:
особового складу ‒ близько 86710 (+560) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2901 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 5848 (+4) од,
артилерійських систем – 1896 (+1) од,
РСЗВ – 395 (+0) од,
засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1554 (+1),
крилаті ракети ‒ 531 (+0),
кораблі ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4406 (+2) од,
спеціальна техніка ‒ 163 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Андрій Котенський