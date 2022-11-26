ЗСУ ліквідували ще майже 600 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже понад 86 710 військових, 2 901 танк та 1554 безпілотників, повідомляє Генштаб ЗСУ.

З 24 лютого по 26 листопада загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ близько 86710 (+560) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2901 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5848 (+4) од,

артилерійських систем – 1896 (+1) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1554 (+1),

крилаті ракети ‒ 531 (+0),

кораблі ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4406 (+2) од,

спеціальна техніка ‒ 163 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook