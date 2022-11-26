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США організували у Польщі базу для ремонту артилерії з України

Андрій Котенський

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Міністерство оборони США організувало у Польщі пункт ремонту західного артилерійського озброєння, яке передали в Україну. Про це повідомляє Слово і Діло із посиланням на The New York Times.

За даними оборонних відомств США, третина з приблизно західних 350 гаубиць, які передали в Україну, наразі перебувають у неробочому стані. Європейське командування Пентагону створило ремонтний центр у Польщі, адже ремонтувати артилерію у польових умовах проблематично.

У виданні зазначили, що відновлювальні роботи озброєння, яка пошкодили в Україні, тривають вже кілька місяців. За станом української зброї пильно стежать американські військові чиновники.

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