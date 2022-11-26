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Росія збирається вивезти із окупованої Луганщини понад 10 тисяч дітей

Андрій Котенський

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Рашисти підготували 10,5 тисяч дітей з окупованої Луганщини до вивезення на територію Росії, повідомляє «Центр національного спротиву».

Російська окупаціна адміністрація на тимчасово окупованій території Луганщини відзвітувала, що для 15 000 дітей від 2 до 17 років було проведено поглиблені медичні огляди.

Завезені з росії медики зазначили в документах обстеження, що 70% з цих дітей «потребують спеціальної медичної допомоги». Саме таким заключенням росіяни прикривають депортацію дітей на територію РФ. Спершу їх поміщають у спеціалізовані оздоровчі заклади, потім з ряду надуманих причин, затримують повернення дітей додому, щоб спонукати батьків приїхати до дітей, опісля родинам забороняють повертатись на територію України.

Доприкладу, в пенсіонаті «Фея-3» у місті Анапа краснодарського краю вже перебуває більше 1500 осіб з ТОТ Херсонської області. Громадян України схиляють до оформлення заявок на отримання російських паспортів та відкритття рахунків у російських банках, начебто для виплат соціальної допомоги.

Також росіяни уже завезли 6 мобільних медичних пунктів на ТОТ Херсонщини. Це спеціалізовані вантажні автомобілі обладнані під мобільні діагностичні кабінети. Окупанти намагаються якомога швидше замінити українців на окупованих територіях на росіян.

ЦНС закликає мешканців ТОТ не допускати російських лікарів до обстеження українських дітей аби не стати жертвою депортації.

«Бережіть дітей від підлості росіян, а за можливості, залиште регіон. Повернемось додому після деокупації», – закликають у ЦНСю

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