Морги Красного Луча, Антрациту і Лутугиного переповнені тілами окупантів. Зафіксовано велику кількість втрат у підрозділах противника, що діють у Луганській області. Лікарні населених пунктів Красний Луч, Антрацит і Лутугине переповнені пораненими окупантами, а морги – тілами мертвих загарбників. Про це повідомляє Герштаб ЗСУ.

Загалом, на тимчасово захопленій території області збільшилась кількість цивільних лікарень, що використовуються ворогом для лікування виключно російських військових.

Для цивільного населення регіону медичні послуги стають все менш доступними.

Підтверджено втрати противника за 24 листопада на тимчасово окупованій частині Запорізької області. У місті Мелітополь знищено склад боєприпасів окупантів, близько 50 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Два склади було знищено у Василівському районі. Тут до 130 окупантів поранено, також знищено 7 одиниць військової техніки різного типу.

Кількість ліквідованого особового складу ворога уточнюється.

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