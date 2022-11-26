Мер Харкова вважає, що з харків’янам українська мова не потрібна

Мер Харкова Ігор Терехов, якого мовний омбудсмен оштрафував на 3400 гривень за використання недержавної мови в ефірі «Єдиних новин», заявив, що з харків’янами й надалі буде спілкуватися російською, повідомляє Суспільне.

Мер харкова продовжує русифікувати харків’ян.

«Я вважаю, що сьогодні в нас є зовсім інші справи. Я вважаю, що найголовніше для нас сьогодні – це перемога. Офіційно я буду розмовляти українською. Що стосується мого спілкування з харків’янами – я буду спілкуватися російською», – заявив мер.

Як відомо, за невикористання державної мови у зверненнях до харків’ян, а також в ефірі телемарафону мер Харкова Ігор Терехов має сплатити штраф у розмірі 3400 гривень. Крім того, мовний омбудсмен виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження. Йдеться про те, що сторінки Терехова у Facebook та Telegram ведуться російською.

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