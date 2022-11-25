В Україні побільшало поранених росіянами дітей

Станом на ранок 25 листопада щонайменше 1289 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: 440 дітей загинуло та понад 849 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це йдеться у Facebook Офісу Генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 76, Херсонській – 69, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Дніпропетровській – 32. Всі дані ще встановлюються.

24 листопада внаслідок обстрілу ворогом м. Херсон отримав поранення 11-річний хлопчик. А внаслідок обстрілу м. Берислав Херсонської області – 16-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

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