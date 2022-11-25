Тобіас Тиберг: «Росія виступає проти НАТО лише тому, що воно є перешкодою її амбіціям»

Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг про плани Російської Федерації підкорити Україну та роль НАТО у вторгненні РФ в Україну:

«Україна має захищати свою безпеку від агресивного сусіда. Рішучість Росії знищити та підкорити Україну виявилася з самого дня проголошення незалежності України в 1991 році. Російська Федерація з самого початку існування України як незалежної європейської держави намагається підірвати її суверенітет, незалежність та територіальну цілісність всіма можливими способами. Шляхом економічного шантажу, стимулювання корупції в Україні, використання своїх агентів впливу для підриву державних інституцій. Шляхом енергетичного шантажу, використання свого контролю над газовими ресурсами для послаблення України. І, зрештою, з 2014 року – засобами агресивної війни…

Я не зовсім розумію, як Україна може бути нейтральною щодо країни, державна політика якої спрямована на послаблення, підкорення і, зрештою, знищення української держави…

НАТО не має абсолютно ніякого відношення до нинішньої війни…

Росія виступає проти НАТО лише тому, що воно є перешкодою амбіціям Росії підкорити та знищити незалежність своїх сусідів».

Джерело: KYIV NOT KIEV