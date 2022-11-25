ОСТАННІ НОВИНИ

Тобіас Тиберг: «Росія виступає проти НАТО лише тому, що воно є перешкодою її амбіціям»

Андрій Котенський

|

Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг про плани Російської Федерації підкорити Україну та роль НАТО у вторгненні РФ в Україну:

«Україна має захищати свою безпеку від агресивного сусіда. Рішучість Росії знищити та підкорити Україну виявилася з самого дня проголошення незалежності України в 1991 році. Російська Федерація з самого початку існування України як незалежної європейської держави намагається підірвати її суверенітет, незалежність та територіальну цілісність всіма можливими способами. Шляхом економічного шантажу, стимулювання корупції в Україні, використання своїх агентів впливу для підриву державних інституцій. Шляхом енергетичного шантажу, використання свого контролю над газовими ресурсами для послаблення України. І, зрештою, з 2014 року – засобами агресивної війни…

Я не зовсім розумію, як Україна може бути нейтральною щодо країни, державна політика якої спрямована на послаблення, підкорення і, зрештою, знищення української держави…

НАТО не має абсолютно ніякого відношення до нинішньої війни…

Росія виступає проти НАТО лише тому, що воно є перешкодою амбіціям Росії підкорити та знищити незалежність своїх сусідів».

Джерело: KYIV NOT KIEV

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал