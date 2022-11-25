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Корея надасть високопотужні генератори для України

Андрій Котенський

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Республіка Корея передасть Україні в якості гумдопомоги 20 генераторів потужністю 450-500 кВт, а також 5 міні-екскаваторів DOOSAN DX17Z. Про це заявив посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко, повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради.

«З корейською стороною досягнуто домовленість про передачу Україні в якості гумдопомоги 20 генераторів потужністю 450-500 кВт, а також п’яти міні-екскаваторів DOOSAN DX17Z. Доставку генераторів планується здійснити чартерним авіарейсом 12 грудня поточного року.

Також у грудні передбачається зафрахтувати морське судно для транспортування екскаваторів, але конкретну дату наразі не визначено», – розповів посол.

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