ОСТАННІ НОВИНИ

Глава МЗС Британії прибув у Київ та анонсував новий пакет допомоги

Ольга Денисяка

|

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі прибув до Києва, щоб зустрітися з керівництвом України та анонсував новий пакет підтримки. Про це Клеверлі повідомив у Твіттері.

«Слів не достатньо. Слова не ввімкнуть світло цієї зими. Слова не захистять від російських ракет. Велика Британія не просто говорить про Україну, ми надаємо конкретну підтримку для захисту України. Дякую, Дмитре Кулебо, що прийняли мене в Києві», – написав глава МЗС Британії.

Як пише Укрінформ з посиланням на BBC, Клеверлі заявив, що Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною і що війна росії зазнає невдачі

Також британський міністр анонсував додатковий пакет допомоги Україні. Він включатиме 3 млн фунтів стерлінгів (3,6 млн доларів США) на допомогу у відновленні інфраструктури, зокрема шкіл та притулків, які були зруйновані з початку війни. Ці кошти також будуть спрямовані на підтримку жертв сексуального насильства під час російської агресії.

Крім того, Британія передасть 24 карети швидкої допомоги та 11 машин екстреної допомоги, у тому числі шість броньованих автомобілів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал