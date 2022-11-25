ОСТАННІ НОВИНИ

Black Friday. Концертна агенція VINIL Concert agency оголосила знижки на квитки

Омелян Шевчук

|

Концертна агенція VINIL Concert agency оголосила про великі акційні знижки на квитки. Цінопад триватиме до 26 листопада включно, повідомили у VINIL Concert agency

Зокрема, знижку 30% дарують на кожен другий квиток на концерт-історію “Гаррі Поттер” від симфонічного “LUMOS Orchestra” та хору “Євшан” 5 грудня о 16:00 в Оперному театрі та на концерт гурту “KAZKA” 17 грудня о 19:00 у клубі “Малевич”. 

Знижка 50% на кожен другий квиток дістанеться усім, хто придбає квитки на новорічну програму «Sinatra.Let it snow» 12 грудня о 19:30 у театрі ім. М. Заньковецької та на концерт Зеновія Гучка 13 грудня о 19:00 у центрі Довженка! 

«Подаруйте собі та близьким світлі вечори! До слова, відключення електроенергії не завадить проведенню концертів, адже локації усіх подій обладнані генераторами!», – підкреслюють організатори VINIL Concert agency.

Знайти подію і квитки із зниженими цінами можна за посиланням  concert.ua

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал