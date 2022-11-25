Black Friday. Концертна агенція VINIL Concert agency оголосила знижки на квитки

Концертна агенція VINIL Concert agency оголосила про великі акційні знижки на квитки. Цінопад триватиме до 26 листопада включно, повідомили у VINIL Concert agency.

Зокрема, знижку 30% дарують на кожен другий квиток на концерт-історію “Гаррі Поттер” від симфонічного “LUMOS Orchestra” та хору “Євшан” 5 грудня о 16:00 в Оперному театрі та на концерт гурту “KAZKA” 17 грудня о 19:00 у клубі “Малевич”.

Знижка 50% на кожен другий квиток дістанеться усім, хто придбає квитки на новорічну програму «Sinatra.Let it snow» 12 грудня о 19:30 у театрі ім. М. Заньковецької та на концерт Зеновія Гучка 13 грудня о 19:00 у центрі Довженка!

«Подаруйте собі та близьким світлі вечори! До слова, відключення електроенергії не завадить проведенню концертів, адже локації усіх подій обладнані генераторами!», – підкреслюють організатори VINIL Concert agency.

Знайти подію і квитки із зниженими цінами можна за посиланням concert.ua