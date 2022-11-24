Російським окупантам розіслали методичку про «висновки війни з НАТО в Україні»

Підрозділам російських окупаційних військ розіслали методичку із назвою «Висновки війни з НАТО в Україні». Про це під час брифінгу 24 листопада повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

Документ розробило й розіслало Головне військово-політичне управління Міноборони РФ. Це доводить, що рашисти не припиняють приділяти увагу інформаційній складовій війни.

Методичка під назвою «Висновки війни з НАТО в Україні» висвітлює, зокрема, основні проблеми російських окупаційних військ, серед яких:

неспроможність командирів командувати особовим складом у військах, зважаючи на їхню низьку професійну підготовку у мирний час;

незадовільний стан військової дисципліни та підготовки, застарілість озброєння й техніки;

неможливість прийняття командирами рішень без обов’язкового погодження із вищими командуванням.

«Водночас у цьому документі зазначено, що Сили оборони України мають досить сучасне оснащення, а командири на всіх рівнях можуть самостійно приймати рішення в бойових умовах. В документі також йдеться про те, що такої війни не було вже понад 80 років. А для перемоги РФ чисельність її армії має ставити близько 5 мільйонів людей», – розповів Олексій Громов.

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