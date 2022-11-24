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НАБУ оголосило в розшук нардепа Волинця

Ольга Денисяка

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Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук нардепа від фракції Батьківщина, голову Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

У повідомленні йдеться, що НАБУ розшукує народного депутата України IX скликання, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік загалом на майже 1,79 млн грн

Зазначимо, що НАБУ і САП повідомили Волинцю про підозру 17 листопада. Підозра була вручена в рамках кримінального провадження, яке розпочали після виходу журналістського розслідування Схем. Журналісти з’ясували, що Волинець користується позашляховиком Toyota Highlander, який не записав у декларації. Автівка зареєстрована на його сина – Андрія Волинця.

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