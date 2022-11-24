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На Львівщині – новий керівник СБУ

Наталя Дуляба

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Головне управління СБУ у Львівській області очолив 52-річний Вадим Онищенко. Відповідний указ видав президент України Володимир Зеленський 23 листопада.

Так, відповідно до указу новим керівником управління СБУ на Львівщині став Онищенко Вадим Миколайович.

Донедавна спецслужбу у Львівській області очолював Артем Бондаренко, але у серпні його перевели на аналогічну посаду до Києва та Київської області. Відтоді нового кадрового призначення на Львівщині ще не було.

Як додають в управлінні СБУ у Львівській області, 52-річний Вадим Онищенко родом із Донеччини. Народився 18 листопада 1970 року. За фахом – юрист, закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого.

Кар’єру в лавах СБУ розпочав у 2000 році, пройшов шлях від оперуповноваженого до заступника начальника управлінь у Донецькій та Луганській областях.

Вадим Онищенко має відзнаки СБУ за «вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, виявлену під час бойових дій, зразкове виконання службових обов’язків та високий професіоналізм».

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