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Атака на Київщину: зросла кількість жертв

Анастасія Диняк

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Кількість загиблих від російського удару по Вишгороду на Київщині зросла до шести осіб. Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Так, 23 листопада у Вишгороді російська ракета вбила шістьох мирних мешканців. Ще 30 осіб отримали поранення.

«Місто Вишгород з’явилося на 200 років раніше за Москву і, попри все, буде процвітати, коли її вже не буде, бо тут живуть незламні українці, яких ракетами не залякати», — зазначив Нєбитов.

Нагадаємо, 23 листопада одна з ворожих ракет поцілила у багатоповерховий житловий будинок у Вишгороді, що біля Києва. Попередньо відомо про чотирьох загиблих, ще більше 20 людей поранені. Інформація про кількість жертв оновлюється.

Щодо самої столиці, то в Генпрокуратурі кажуть: окупанти вдарили своїми ракетами по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого загинули троє мирних мешканців, ще десятьох поранено. Втім ці цифри ще не остаточні.

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