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ЗСУ ліквідували ще 410 російських окупантів

Наталя Дуляба

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За добу російська окупаційна армія в Україні позбулася ще чотирьох сотень своїх військових, п’ятьох бойових броньованих машин і стількох же артилерійських систем. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 23 листопада становлять:

  • особового складу ‒ близько 85 410 осіб ліквідовано (+410),
  • танків ‒ 2897 одиниць (+2),
  • бойових броньованих машин ‒ 5832 одиниці (+5),
  • артилерійських систем – 1887 одиниць (+5),
  • РСЗВ – 395 одиниць (+0),
  • засоби ППО ‒ 209 одиниць (+0),
  • літаків – 278 одиниць (+0),
  • гелікоптерів – 261 одиниця (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 одиниць (+0),
  • крилаті ракети ‒ 480 одиниць (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 одиниць (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 одиниць (+3),
  • спеціальна техніка ‒ 161 одиниця (+0).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. Всі дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

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