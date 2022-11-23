ЗСУ ліквідували ще 410 російських окупантів

За добу російська окупаційна армія в Україні позбулася ще чотирьох сотень своїх військових, п’ятьох бойових броньованих машин і стількох же артилерійських систем. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 23 листопада становлять:
- особового складу ‒ близько 85 410 осіб ліквідовано (+410),
- танків ‒ 2897 одиниць (+2),
- бойових броньованих машин ‒ 5832 одиниці (+5),
- артилерійських систем – 1887 одиниць (+5),
- РСЗВ – 395 одиниць (+0),
- засоби ППО ‒ 209 одиниць (+0),
- літаків – 278 одиниць (+0),
- гелікоптерів – 261 одиниця (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 одиниць (+0),
- крилаті ракети ‒ 480 одиниць (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 одиниць (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 одиниць (+3),
- спеціальна техніка ‒ 161 одиниця (+0).
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. Всі дані уточнюються.
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.
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Наталя Дуляба