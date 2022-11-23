З 1 грудня в Україні підвищать пенсії

Через підвищення прожиткового мінімуму з 1 грудня проведуть перерахунки пенсій. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області.

Так, в Україні зріс прожитковий мінімум, що є підставою для перерахунку розмірів мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат та максимальної пенсії.

«Розмір підвищення у кожного пенсіонера визначається індивідуально та залежить від того, чи є в пенсійній виплаті складові, розмір яких базується на прожитковому мінімумі», – зазначили в Пенсійному фонді.

Зокрема, пенсію для непрацездатних людей підвищать на 66 гривень – з 2 027 гривень до 2 093.

Окрім того, у непрацюючих пенсіонерів віком до 70 років та які мають страховий стаж чоловіки – не менше 35 років, жінки – не менше 30 років, розмір мінімальної виплати не може бути менше 2 500 гривень.

Також мінімальний розмір пенсії за віком зросте наступним чином:

для непрацюючих пенсіонерів – із 2027 до 2093 гривень (на 66 гривень);

для шахтарів мінімальна пенсія збільшиться із 6081 до 6279 гривень (на 198 гривень);

мінімальна пенсія у разі втрати годувальника сім’ям військовослужбовців зросте із 4054 до 4186 гривень (на 132 гривні).

Мінімальний розмір пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій зросте на суму від 138 до 429 гривень, а для ветеранів війни та членів сімей загиблих чи померлих ветеранів війни – на суму від 6,60 до 33 гривень.

Для жертв нацистських переслідувань пенсія зросте від 16,50 до 33 гривень в залежності від групи інвалідності.

За особливі заслуги перед Україною пенсію збільшать на 26,40 гривень.

Окрім того, максимальний розмір пенсії зросте на 660 гривень — до рівня 20 930 гривень. Донори ж дотримуватимуть надбавку у розмірі 8,10 гривень — 258 гривень 90 копійок.

Перерахунки пенсій проводяться автоматично без додаткових звернень до органів Пенсійного фонду України.