Війська РФ вбили 438 українських дітей

Внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні постраждали щонайменше 1279 дітей: 438 загинули, ще 841 малюк дістав поранення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Через повномасштабну збройну агресію РФ в Україні загинули 438 дітей (+1), поранення дістав 841 малюк (+2).

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 76, Чернігівській – 68, Херсонській – 67, Луганській – 64, Дніпропетровській – 32.

Ці цифри не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на звільнених і тимчасово окупованих територіях.

Встановлено, що в ніч на 23 листопада внаслідок обстрілу військами РФ пологового відділення Вільнянської лікарні, що в Запорізькій області, загинуло немовля.

22 листопада через обстрілу російських окупантів Херсона отримали поранення двоє хлопчиків віком 10 та 13 років.

Своїми щоденними бомбардуваннями та обстрілами ЗС РФ пошкодили 2719 закладів освіти, 332 із них зруйновані повністю.

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