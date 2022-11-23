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Валерій Залужний: «Неспроможні здолати ЗСУ росіяни воюють навіть з немовлятами»

Анастасія Диняк

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний про російські масові обстріли 23 листопада:

«Сьогодні країна-терорист російська федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктам критичної інфраструктури нашої держави. Будучи неспроможним здолати Збройні Сили України, противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами і навіть немовлятами.

Під час сьогоднішньої атаки ворог здійснив 67 пусків крилатих ракет повітряного («Х-101/Х-555») і морського базування («Калібр»). Силами і засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони знищено 51 крилату ракету, а також 5 дронів-камікадзе типу «Ланцет».

Тільки по Києву було випущено 30 ракет, 20 знищено.

Дякую військовослужбовцям, чий професіоналізм рятує життя. Ви є взірцем для всього світу. Те, що ви робите в умовах постійної нестачі озброєння, техніки, боєприпасів, – на межі можливого.

Дякую країнам-партнерам за надані системи ППО та ПРО, що прикривають небо над нами. Мир у Європі напряму залежить від стійкості та захищеності України».

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