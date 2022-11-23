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В боях за Україну загинув артист Національної оперети

Андрій Котенський

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В боях за Україну загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп’янець. Про це повідомляє колектив театру.

«Вадим був добровольцем, загинув під Бахмутом. Поховання відбудеться на Житомирщині. Колектив Національної оперети України, висловлює щирі співчуття  рідним та близьким Героя», – йдеться у повідомленні.

У четвер, 24 листопада, з 08:00-09:00 год. у Національній опереті України (вул. Велика Васильківська 53/3) відбудеться прощання з Вадимом, який віддав своє життя, захищаючи нашу країну від російського агресора.

За даними Народицької селищної військової адміністрації, Вадим Хлуп’янець народився 4 червня 1996 у Донецьку. Артист закінчив Київський хореографічний коледж, після чого став артистом балету Київського національного академічного театру оперети.

Брав активну участь у спортивному житті театру – у 2017 році Вадима визнали найкращим бомбардиром у турнірі з мініфутболу серед театральних команд Києва.

З 16 червня 2014 року до тепер мав статус переселенця з м. Донецьк в село Старий Дорогинь Житомирської області.

За попередніми даними, Хлуп’янець трагічно загинув під Бахмутом 13 листопада 2022 року.

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