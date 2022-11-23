У Вишгороді постраждали понад 30 людей, – ОВА

Унаслідок атаки на Київщину 23 листопада постраждали 35 людей, з них – 31 у Вишгороді. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Так, станом на 20:15 год. у Вишгороді зафіксували 31 постраждалого унаслідок російського ракетного удару. Усім наразі надають допомогу в лікарнях. На місці прильоту працюють рятувальники та поліція.

Окрім того, у Чабанах один постраждалий та зруйнована приватна оселя. У Глевасі – одна людина постраждала. В Українці – троє. Усі під наглядом медиків.

«Щодо електрики. Енергетики подають електроенергію на правобережну Київщину. Вже заживлюють Лівобережжя. Світло буде. Працюємо», – додав Кулеба.

Нагадаємо, 23 листопада одна з ворожих ракет поцілила у багатоповерховий житловий будинок у Вишгороді, що біля Києва. Попередньо відомо про чотирьох загиблих, ще більше 20 людей поранені. Інформація про кількість жертв оновлюється.

Щодо самої столиці, то в Генпрокуратурі кажуть: окупанти вдарили своїми ракетами по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого загинули троє мирних мешканців, ще десятьох поранено. Втім ці цифри ще не остаточні.